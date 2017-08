Hemelen









Neeeee! Ikke nog niet, nou ja, ik ben het echt nog niet van plan. Daar zit geen garantie op, ik weet het. Dus probeer ik goeie vriendjes te blijven met de hemel. Op mijn manier dan. Ik kijk er graag naar, maak er plaatjes van. Is geen garantie, ik weet het. Maar zo lang ik leef wel léuk, en da's ook wat waard, toch? Lou Bandy zong het zelf: schep vreugde in 't leven... Waarmee je dat dan moest scheppen zei ie er niet bij. Ik doe dat dus maar op goed geluk, plaatjes maken. O ja, en dan een stukkie, hier. Is waarschijnlijk niet helemaal het hogere als bedoeling maar tja.. Dus eh.. kijk maar mee. In de wolken zijn kan je ook zó, toch?

MO