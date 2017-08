Schuitje varen







Schuitje varen deden ze, maar of ze naar de Overtoom gingen betwijfel ik zeer. Zou vanaf Noord-Groningen een heel end peddelen geweest zijn! Machtig leuk gezicht trouwens, een of ander clubje neem ik aan. De rij werd steeds langer, en toen gaf de batterij van m'n camera de geest. Op = op, vergeten te vullen voor ik op pad ging. Waarom gebeurt zoiets altijd als er wél iets leuks te zien is en nooit als het als alle andere dagen... ja, stil maar. Ik wéét het. Omdat ik dan niet mérk of ie leeg aan het lopen is. Tippel ik met dat ding om m'n nek of ik een hond ben die verzopen zal worden. Nou ja, in elk geval heb ik wél de hele rij gezien. Jullie lekker niet. Pûh..

MO