Errug hè..









Errug? Wat dan? Wie dan? Ikke... Komt Jongste met middelste kleinzoon een gigabos blommen brengen, denk ik: nee hè.. Ontaarde moeder! Maar ja, ik hóu niet van bossen blommen. Afgesneden schoonheid, tot sterven gedoemd. Uiteraard bedank ik hevig, ik weet heus wel hoe het hoort. En het bezoek is gezellig. Zodra ze weg zijn verzorg ik de inderhaast in een grote kan gepropte bloeiers. En ja, ik zie beslist ook dat ze beeldschoon zijn. Maar waar láát ik ze.. ah, die wit-met-een-blauw-randje emaille kan is de enige die de vracht kan torsen. Tjeee! Dát staat mooi zeg.. en dan ben ik óm. Lief gebaar. Had niet gehoeven en zo, ik hou tóch wel van ze. Maar verrek, wat zijn die bloemen mooi!

MO