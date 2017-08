Nattigheid



Niet dat ik het voelde hoor, die nattigheid. Ik kijk wel uit. Als er regen wordt aangekondigd vind ik het verder wel best, deur op slot, gordijnen dicht. Net doen of er niks aan de hand is.

Ikke? Boodschappen doen op de fiets?? nee hoor, niks nodig.

Hmmm...

Nou is het wel zo dat ik niet blind geloof in voorspellingen maar een tikje voorzichtig- je weet maar nooit- ben ik wel. Dus ga ik in zo'n geval maar de gulden middenweg op- tjee, ik moet tóch even naar de winkel, haal ik metaan even wat extra, altijd handig. Jaja, smoesjes. Maar oei, wat komen die soms aardig van pas!



En was is het dan lekker even naar de drijfnatte ramen te kijken, de koelkast vers gevuld te weten en er dus niet meer dóór te moeten, door die inmiddels plensregen. Zucht..

Héérlijk!



MO