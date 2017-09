Duifies







Duifies Duifies kom maar bij Gerritje, zal je niet vechten om 1 zo'n erretje, duifies duifies wat zijn ze mak, zeventien duifies bovenop het dak.. Zo máken ze ze toch niet meer... ademloos aan de buis hang ik hoogst zelden meer, sterker nog, ik kijk nog maar heel weinig tv. Zal aan de zomer liggen, maar het is vrijwel allemaal ouwe zooi of voor mij totaal oninteressant. Zeventien duifies op m'n dak hoef ik trouwens ook niet hoor, maar de paar turkse tortels zijn welkom. Dat tere kleurtje, prachtig. En als er dan eentje uitgebreid gaat liggen, ja, wat doet zo'n beest dan, vlooien uitbranden? Luieren? Zonnebankje- spelen? Wat dan ook het doel is, ik geniet me suf van het tafereel. En da's leuk meegenomen. Zeker als de zonnebader dan ook nog een fotosessie toestaat.

MO