Trein- tuin..









Klinkt bijna gelijk toch? Trein-tuin... Dus met de trein naar de tuin. Neeeeeee, ik bewoon geen verstrekkend landgoed. En mijn tuin heet eigenlijk meer: tuintje. De Tuin waar het hier om gaat ligt in Buitenpost: Botanische Tuin De Kruidhof. Het is een jaarlijks feestje daar naar toe te treinen. Ontspanning ten top want je hóeft er niks. Het slenteren en genieten gaat helemaal vanzelf, en als je al dat genieten moe wordt is daar de mogelijkheid van terrasje, hapje, slokje.. Ik laat hier even een paar plaatjes zien. Er komt een vervolg. Réken maar.

MO

Let op: "Dit jaar zijn wij geopend tot en met 7 oktober 2017. U bent uiteraard van harte welkom om te genieten van onze 17 thematuinen."