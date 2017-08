De Kruidhof deel 2







Ja, en dan stap je de trein uit en (bijna) de Tuinen in. Kan het makkelijker? Het is door de jaren heen bekend terrein geworden, dus slenteren zonder plattegrondje is extra ontspannend. Bovendien hoeven we niet per se alles te zien.. gaan we toch gewoon nóg een keer? Zelden is een dagje uit zo ontspannen(d). Beetje gek doen kan dus ook (zeker onder bedreiging dat ik een kookstaking zal inlassen, als ie niet..). En ja, juist als je vaker gaat is de herkenning een feestje op zich. Al zijn er altijd wel weer verrassingen. En dat dan met stralend weer.. Sjónge, wat hebben we het zwaar!



MO