De Kruidhof deel 3









Dat je nou niet denkt, leuk, die Kruidhof maar eh.. waar blijven al die blommetjes nou? Hiero! Ik kan toch ook niet alles tegelijk.. en zou ik alles tegelijk doen dan zat je over drie dagen nóg plaatjes te kijken. Of overdrijf ik nou? Goed, deel 3 dus. En als je dan nog niet genoeg hebt ga je er zelf maak es kijken. Op zich geen gek idee natuurlijk en nou niet piepen dat het zo'n end wég is, want waar ga je met vakantie naar toe? Nou?? Psies. Blommetjes kijken, daar gaat het in dit blogje om.

O zo, zei eh..

MO