Zondagse zaden en pitten



paardebloem







Pittig zondagsthema is dit! De tuin in dus, rijp zaad is er al in overvloed en ik merk al speurend dat ik blijkbaar een voorkeur had, ten tijde van de aanleg, voor kleinzadige groeisels. Nou ja, meestal gaat dat samen met véél zaad. Voor het grovere werk is het ochtendlijke sinaasappelsap goeie leverancier. Al zal je altijd zien dat ze net dié week zuinig waren met pitten. En Zuster Klivia draagt dikke rooie knoppen dus dát geeft lekker kleur.. niet dus. Ook haar zaden zijn nog bleekscheten. Het zal zijn sporen nalaten in de tuin, daar waar rijp zaad te oogsten viel stoof het fijne goedje alle kanten op als ik er maar naar kéék. Wel veel zaden trouwens, al weet ik echt niet meer welke plant wát leverde. Nog even los van het de tijd- de namen van de diverse groeisels zijn goeddeels vervlogen, na jaren slapende liefhebberij geweest heb ik geen idéé meer hoe wat heet. Toch positief- mede door deze zondagsopdracht krijg ik weer zin in actief tuinieren. Zal de egel niet leuk vinden.

MO









pijnboompitten





sinaasappel





wild viooltje





iris





clivia





appel





eh..









