Brandweer!



Gisteren de grote ronde gedaan, dat wil zeggen één afslag verder lopen. Klinkt niet spectaculair maar het betekent wel een dubbel rondje. Doen we vaker op zondag, minder verkeer op de weg die we dan graag lopen, nee, niks voetganger-/ of fietspaden, gezellie allemaal samen op het smalle asfalt. Gaat prima, zo druk is het er niet, alleen lokaal verkeer met eens per tig weken een halvegare die het gaspedaal niet los durft te laten, maar dan is er altijd nog de berm om in te springen.

Loopt dus heel redelijk ontspannen. Zwaar genieten is het! Hier een bijzonder vogeltje in het riet, wiedewiedewiet, en daar een loom koebeest dat ons kwijlend nakijkt.

Vergezichten te over. En ja, da's mooi, maar je weet het, ellek foordeel hep se nadeel: ken je dat liedje: brand in mokum?- alleen is dit niet in Mokum. Gelukkig. Wel in Groningen-stad, want die zien we heel in de verte liggen. Grote donkergrijze wolken wapperen er onheilspellend boven. Ze blijven walmen, de hele wandeling lang.. er staat een groot gebouw in de hens, zo te zien. Thuis gauw even journaaltje pakken, je wilt toch weten hè..

Casino Groningen in de hens. Helemaal uitgebrand. Fout gegokt?

Lekker dan, zien we es iets spectaculairs is het eng..



MO