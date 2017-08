Zwaluw-weer













Elk jaar rond deze tijd is het PLOEP! zomaar uit het niets ineens: zwaluwweer. Nou ja, uit het niets voor mij dan. Die zwaluwen weten donders goed waar ze mee bezig zijn: wegwezen. De voorbereiding daartoe in elk geval. Want er komen slechtere tijden. En als je van insecten leeft en die verdwijnen een maandje of wat, sjaaa.. Zo'n zwaluw kan niet effies naar appie, of naar de markt, nog even los van het feit (neem ik aan) dat ze daar geen levende insecten verkopen. Nee, zo'n zwaluw moet zijn eten achterna. En dat eten trekt weer weg omdat.. nou ja, dat wordt ingewikkeld. Het eten van het eten verdwijnt, duikt onder, houdt winterslaap, zoiets. Ooit een mug in je slaapkamer gehad bij min 10? Precies. Of wel, maar dan heb je de thermostaat belachelijk hoog staan. Denk je wel even aan de aardbevingen in Noord-Groningen?! Waar was ik? O ja, zwaluwen. Ze weten dat het vertrektijd is. Ik zag het zelf- grote groepen, in de trant van: alle vogels vliegen! Nog even wat oefenen en dan.. tot volgend jaar!

MO