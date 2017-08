Weerspiegeld







Dát zouden de winkeliers es moeten doen! Want weerspiegeld krijg je twee voor de prijs van één. Al is de tweede wat fletser meestal dan het origineel, ach, gratis, dan heb je niks te klagen, toch? Weerspie-géld! In elk geval krijg je dat bonusje buiten gegarandeerd vaak. Nou ja, niet als je op beton loopt te lopen, dan geldt dat meestal niet. Maar langs water, of als het stevig regende, door plassen, bingo! Wel staat de dubbelganger op z'n kop, tja, je kan niet álles hebben. Stel je es voor- een dubbele wereld! Handig als we die ene verkloten en daar zijn we druk mee bezig, schat ik zo. Hebben we toch nog een soort reserveband. Prettig voor onze kinderen.

MO