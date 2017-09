De L op z'n zondags



Langzaam







Lekker Lang Luieren op zondag? Dacht et niet- de Letter L moet pontificaaL voor het voetLicht gebracht worden vandaag. En die Letter mag dan de L van Loom torsen, Lichtvoetig zijn en LiefdevoL, vandaag is daar geen tijd voor. "La-mij-maar-Liggen", zucht ie. Luiwammes, het is aL Laat! De Lotgenoten van 50pLusser-punt-nL wachten! Loom komt er beweging in het Lijf. Langzaam hijsen de oogLeden zich op een kiertje. Licht is de dag. Laat, moppert de kLok. Luister naar de vogeLs, kijk naar de Lucht! Het Leven wacht niet..

LO- ehm.. MO

1= Langzaam 2= Leesvoer 3= Lepels 4= Lekker 5= Lamp 6= Lief 7= Lui 8= Laat..













Lezen





Lepelen





Lekker





lamplicht





lief





lui





laat