Burgemeester van Terneuzen







Nee, veel tv kijk ik niet. Er is te weinig waarvoor ik het geduld kan opbrengen om een tijd roerloos te zitten kijken. Binnen de kortste keren verdwaalt mijn hand richting UIT-knop. Maar soms.. Een voltreffer! Waarover het ging kan je me best vragen hoor, maar ik heb geen flauw idee meer. Wat er gebeurde staat in mijn geheugen gegrift, en het was van die kwaliteit dat ik mijn cameraatje greep en KNIP! Soms heb ik toch wel es een goed idee. Want waarover het ging mag ik dan zijn vergeten, wat de burgervader van Terneuzen zei, weet ik ook niet meer, maar het beeld.... Dat beeld staat haarscherp in mijn hersenen gegrift.

* ik wens hem trouwens beslist beterschap.









Er zijn nog geen reacties gegeven.