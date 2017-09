Dansweer









Nou ja, nee, niet ikke, beware me.. wel het sierlijke gras aan de rand van het water. Niet van je hele hola, nee, bescheiden, teer bewegen, in stilte. Windstilte dan dus, vrijwel, anders was het rock-en-roll geworden misschien. Maar nee, goed kijkend was de dans zichtbaar. Subtiel als het groeisel zelf. Daar kan ik nou uren naar kijken. Nou ja, als er af en toe es iemand een kop thee komt brengen dan, of een lekker hapje. Met een Bossche Bol ben ik al tevreden hoor, desnoods een bruine boterham met kaas. Tere tinten, rust. Dans je even mee? Zachtjes?



MO