Links.. rechts









O bah, hoor ik fluisteren, gaat dit nou al over de misschien komende herverkiezingen?? Nee hoor, stil maar, niet huilen, al is de politiek om te janken. Dit gaat heel onschuldig over een zwaan. Het beest zwóm zo: links rechts.. troelala weet ik niet zeker, misschien kennen zwanen dat wel niet. Dattie steeds even achterom keek deed een beetje zeer, zie ik er zó onbetrouwbaar uit soms? Maar ja, zo'n dier heeft waarschijnlijk niet zo gek veel mensenkennis. Zwemmen kón ie, dat staat vast. En mooi was ie ook. De waterversie van een giraf, allebei langnekken.

MO