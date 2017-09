Andere artikelen







Hoe groot ze ook zijn, echt bang ben ik niet van spinnen. Ooit in DoeZoo Insectenwereld (Leens) zo'n tarantula op m'n hand gehad. Nou ben ik niet bang uitgevallen voor wat voor beestjes dan ook, al ga ik heus wel aan de kant als er een leeuw langs wil en slangensoep hoef ik ook niet, maar toch. Dus toen ik 's ochtends de rolgordijnen optrok en daarna...IIIIEEKS! Liep ik me daar bijna tegen een vrij fors exemplaar aan. Kijk, dan schrik ik wel even maar daarna denk ik koelbloedig: fotootje! En dan is het dreigend: áls je durft te verdwijnen, ik zál je.. terwijl ik me overhaast een rotje zoek naar wáár is m'n cameraatje! Want je kan er donder op zeggen dat ik bijna dagelijks haast m'n nek breek over dat ding maar- dat herken je vast wel- als je het nodig hebt.. spóórloos. Na wat beschaafde ( je kent me toch wel onderhand) krachttermen: hébbes. Maar ja, Spin's geduld was blijkbaar op en daar had ik wel een beetje begrip voor hoor. Dus "éven nog, eventjes maar!" smeekte ik en zowaar. Dankbaar klik klik klikte ik, en al ging ie even in de aanval bij klik 3, ik hád mijn plaatjes!

Gast 05 sep 2017 08:21 O ja ze zijn er volop gisteren nog 1 gevangen in de woonkamer een joekel en dan kruipt hij snel naar je hand. 2e poging netjes buiten gezet en in de tuin je loopt constant met je tronie in de webben. camera pleituh nee dat herken ik niet....o ja inloggen ggrr Catharina de 69e dus reeds...leuk weer op z'n Mo's.....hond