Kauwen.











Sinds er een jaar of wat geleden een sneue-kneus-kauw onder mijn hoede kwam ben ik kauwtjes-fan. Wát een slimme donders zijn dat! Met die lichtend-blauwgrijze kraalogen kijken ze dwars door je heen. Nou ja, zo lijkt het. Dus toen er- hèhè, eindelijk!- een kauwtje op de voertafel kwam was ik zeer vereerd. Dit is geen kneusje, dus hevig op z'n hoede. Nam ie nog een maatje mee ook.. mijn dag kan niet meer stuk na zoiets! Fotootje móet. En het lukte ook nog, na wat omkoperij. Mijn dag kan.. o nee, dat zei ik al. Maar het is wél zo.

MO