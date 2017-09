"Ik zag ze (letterlijk) vliegen"









Jazeker! En nou niet lollig doen zo van: dat wisten we allang..! Ik zag ze écht vliegen. Hele zwermen. Ballonnen dus. Voor geen goud ga ik in zo'n ding- dan liever de lucht in is niét mijn lijfspreuk. Voetjes van de vloer kan nog nét, mits ze meteen door de zwaartekracht weer op hun plaats gezet worden. Een zweverig type ben ik dus niet. En tóch zag ik ze vliegen. Nou ja, vliegen.. het was meer zeilen. Een trage vloot in de hemel. En voordat je me nou voor knettergek houdt: ik zag ballonnen. Maar dat had je vast al gezien. Niet zomaar een ballonnetje of drie, nee, een zwérm. Omdat ze niet - nou ja, nauwelijks- stil hingen was tellen nog een hele klus. Te meer omdat ze dan ook nog achter bomen en ander ongerief zeilden. Is er zoiets als Ballonnendag? Met als motto: dan liever de lucht in, waarschijnlijk. Niks voor mij, nou ja, om te zien, dat dus wel.

MO