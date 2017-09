Zondags leer









Oei, die titel doet me denken aan de vorige set schoonouders. Hevig in de Leer. Tsja, en ikke niet.. ongelovige hond, al had ik wel honden die- jawel- een riem droegen. Vast van leer, al weet ik dat niet zeker meer. Ik weet wel dat ik desgewenst stevig van leer kan trekken. Maar ik ben een braaf meisje dus dan moet je- wil ik dat doen- het wel bont maken. Goed, daar gaat het vandaag niet over. Alhoewel, op zondag mocht er weinig, toen, laat staan leuke fotootjes maken. En precies dát is de bedoeling, vandaag! In de leer dus, neehee, in hét leer dus. Viel nog niks mee, dacht ik, snuffelend door mijn spullen. Leerloos leven is zo lekker simpel.. maar ja. Nou net niét vandaag. Kunstleer? Boe! Dacht het niet. Maar toen bleek m'n echtgenoot van nut. Zijn schoenen! Zijn.. nou ja, kijk zelf maar.

MO (leerloos)