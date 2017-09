Wappertrappen









Wát een wapper stond er laatst. Echt zo eentje waarbij je je schuin tegen de wind in hangend het habieboebie trapt op je fiets. En dan heel even denkt: een autootje zou toch wel handig zijn.. Maar ja, dat rijbewijs van ooit is wel héél erg verlopen en trouwens, met een autootje is wel aardig maar dan moet je naar de sportschool en als ik érgens een hekel aan heb.. niet zeuren maar sleuren dus. Boodschappen en al heelhuids zien thuis te krijgen. Trap trap trap... en ja hoor! Wéér gelukt!

MO

* en vandaag weer zulk weer- dus als je niks meer van me hoort ben ik weggewaaid!