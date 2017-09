Ehm..



Wat een wonderlijke gedachtenkronkels komen er- bij mij dan dus- soms los als ik iets zie of hoor. Zoals gisteren- ik las iets, geen flauw idee meer waarin of wat, maar wat wel is blijven hangen is dit brokje tekst:

De kerk van Leegkerk- en ik denk, wat sneu.. heb je een kerk, staat ie leeg.. en dat terwijl ik alleen uit interesse-motieven, qua geschiedenis en cultuurbehoud (vandaar ook lid van de stichting Groninger Kerken) die oude Groninger kerken niet kwijt wil.

Leegkerk dus, waarna ik luttele seconden daarna lees: Leegfairkoop. Jaaa zeg! Probeer dát maar es aan elkaar te lijmen.

Waarna ik hetzelfde krantje ineens aardbeiveters worden gepropageerd.. wist jij dat aardbeien veters gebruikten?? Ikke niet!

Valt niet mee soms, de wereld bij te houden.



MO