BOE!









Heb ik dat.. loop lekker ontspannen langs de weidse weiden, roept er iemand keihard BOE !! naar me! Wat mot dat? grimmig ik terug, maar daar komt geen antwoord op. Laf, vind ik. Maar ja, dan zie ik de onschuldig vochtige koeienogen en weg is mijn boosheid. Hoe kan je nou kwaad blijven op zulke prachtige ogen, zo'n zachte blik? De onschuld zelve. Bovendien levert ze vast ook slagroom en als ik iéts lekker vind.. precies. Daar kan geen BOE tegenop. Het dameskransje lag lui herkauwend in de zon, nu het nog kon. Best te doen zo, koe zijn. Goed, je wordt uitgemolken maar van wat er daarna zal gebeuren heb je geen weet. Daar kan ik een beetje jaloers op zijn.

MO