Wie weet...









Elke dag kom ik langs zo'n kreng. Geen flauw idee welke soort het is. Zie ik vanuit het achterraam ineens, verrek, de buurman heeft er óók zo eentje in z'n tuin! Dus stond ik anderhalve seconde later op z'n stoep. "Hoe heet...." Wist ie het ook niet.. jaaa zeg! Ik heb de nodige plantenboeken. Alles doorgesnuffeld. Niks. NÍKS! Kijk, en dat kan ik dus niet uitstaan. Ik ken er maar twee in de wijde omgeving. Dus... wie o wie weet hoe dit groeisel heet? Zorg dat ik weer rustig kan slapen... please?

MO