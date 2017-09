Weer wapperweer









Was het laatst wappertrappen, gisteren was het wapperweer-sec. Zal je op je fietsje doorheen moeten, fiets je ineens achteruit.. een hele kunst op zich. Fietsloos dus, meteen recht uit bed- ja zeg, wél eerst effies aankleden, wat denk je wel.. dat doe ik de medemens niet aan hoor, écht niet. De tijd dat ze dat misschien leuk zouden hebben gevonden is wel voorbij. Tja, een hele dag binnenzitten, ik kán het niet. Dan heb ik straf, zo voelt dat. Dus hopla, flinke meid zijn en naar buiten. Kon ik meteen mooi een serietje boompje-buigen vastleggen. Sjonge, wat zwiepte dat spul.. MO