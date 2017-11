Paprika









Okee, ze zijn lekker. Vind ik. Maar is dat een reden ze es stevig op de voorgrond te plaatsen? Ach ja, waarom ook niet.. Een rooie moet het dan wel wezen natuurlijk, kan niet missen. Zo'n groentje is nog niet toe aan zoveel bekendheid,en last but not least, ik vind rood lekkerder. Is de schuld van mijn ouders die altijd rood stemden. Ikzelf doe dat liever groen. Juist ja, goed geraden, wel links. Beetje van z'n beste kant laten zien voordat ik em opvreet, die paprika. Nu zou ik haast zeggen: ik lust em rauw, maar da's niet helemaal waar. Liever gewokt, met wat andere groenten. Ik zou zeggen- eet smakelijk!

MO