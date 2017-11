Kahwe klahwe..



Nee, da's geen schrijvvaut. Zo klínkt dat, in ut Haags. Niet dat ik dat taaltje machtig was maar verstaan lukte wel. Mijn ouders spraken abn en ik dus ook al lonkte dat plathaagse wel. Op vakantie in Friesland brabbelde ik dát immers ook. En voor alle Friezen nu op d'r achterpoten staan.. ik ben dól op jullie landje. Bracht er vele vakanties door, trouwens niet uit eigen keuze maar omdat m'n ouders wel es vrijaf wilden van dat kindergedoe. Ben ze er nog dankbaar om want oei, wat was vakantie daar leuker dan in ut Haagie!

Maar ja, voor kahwe klahwe mot je toch eg in au au de haach wezen.

Sjonge jonge, logisch toch ook, wat gaan we slordig om met onze handschoenen! We weten duidelijk niet van wanten.

Ik kom er elke wandeling wel een paar- ho, nee, wel meer dan 1 maar nooit een paartje- tegen. Jammer dat een handeltje in solitare want- handschoen niet erg lonend zal zijn dus, ik was rijk geworden!

Maar ja..



MO