MO- of zo









Dit is niet mijn schuld. IJdel was ik al nooit, totaal geen reden voor. Maar tja, Cath daagde uit, drong aan, geef het maar een naam. Dan denk ik: ja dahag! En dan na een tijdje afkoelen.. och, waarom ook niet. Dus es zitten spitten in oude plaatjes want tja, zelfportretten ben ik niet zo sterk in en meneer heeft geen idee hoe je dat kiekdoosje moet vasthouden, laat staan de rest. Ik ben in deze dus volledig op mezelf aangewezen. Nou ben ik toch ook de enige die ik vertrouw dus dat komt goed uit. Wat madame dan wel vroeg? Plaatje van ouwe MO. "Laat je kop es zien!" Welja zeg! Nou herinnerde ik me een zelfportretje (2) van ooit, hoe lang geleden stond er niet bij. Ook een portret gemaakt door mij grote zus (foto 1), en als ik dát zie.. had ik écht zo'n lief smoeltje en zo ja, waar is dat dan gebleven??

Nou ja, Cath, jij mag niet meer mekkeren: hiero!

MO.