Opruiming









Nou ja, kijk... da's dus wél de bedoeling hè? Es effies stevig de bezem door dat oerwoud aan plaatjes. Want door de jaren heen slibt het zwikkie nogal dicht en dan zeg ik het voorzichtig. Maar ja, dan spelen de emoties weer mee, ongevraagd, zoals die krengen dat meestal doen, en liefst op de ongelukkigste momenten. Ook dat nog. Zit je aan een sjiek diner, roept iemand een woord waarvan bij jou de sluizen opengaan. Tranen met tuiten over het banket. Heb ik nog mazzel dat sjieke diners hier niet voorkomen. Doe mij maar een bruine boterham met kaas. Maar ja, die sluizen.. ik ruim de onoverzichtelijke massa fotomappen wat op. Kom ik brokken verleden tegen.. sjonge. Gaan weer ándere sluizen soms ongevraagd wijdopen. Deze keer niet, 't was gewoon een heerlijke dag, destijds.

MO