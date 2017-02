Variant op Spillebeen



kiplekker







Het is leuk op bestaande liedjes te variëren. Dit versje is in het ritme van Kabouter Spillebeen:

Op die ene eierstok zaten massa's kippen. Veel te dicht zo op elkaar waren ze aan 't trippen, krak zei toen de eierschaal, hup! een omelet! Daar was op dat zaagsel 't toontje wel gezet.

Al die kippen zonder kop en 't gebraden haantje, pikten niet alleen elkaar maar net zo lief een graantje. Dik en mals werden ze, dus was de boer tevree; belde toen de slachter: Hopla! kipfilet.



MO